Burgemeester verontwaardigd over samenkomst: "Groep was uit op provocatie"

Burgemeester Monique Bonsen spreekt haar verontwaardiging uit over de grote samenkomst die gisteren plaatsvond in Ursem. Het is dit weekend eigenlijk kermis in het dorp. Een groep jongeren kwam daarom vlak buiten het dorp bijeen. De ME werd ingezet om de groep uit elkaar te halen. De burgemeester kondigde gisteren een noodverordening af in het dorp, die nog tot middernacht geldt.

Foto's: Inter Visual Studio / Gemeente Koggenland

"Mijn verontwaardiging over het gedrag van deze groep is groot", meldt burgemeester Bonsen. "Deze groep is duidelijk uit op provocatie en heeft geen enkel respect voor gezag. De politie heeft de aanwezigen meerdere keren verzocht om weg te gaan. Dit gebeurde niet. Helaas was de inzet van politie dan ook nodig om de samenkomst te beëindigen." In Ursem kwam gisterenmiddag een groep jongeren samen op de Molendijk/Schermerdijk. De ME werd ingezet om de groep uit elkaar te halen. Daarna trokken kleinere groepjes het dorp in. Overtreders van de noodverordening zijn bekeurd en er is niemand aangehouden, zo laat de politie weten.

De ME kwam in actie in Ursem. - Foto: aangeleverd.

Uit informatie van de politie, gemeente en signalen van inwoners bleek al dat er in Ursem mogelijk voorbereidingen waren voor illegale feesten en ongeregeldheden. "Daarbij zou men bereid zijn geweld toe te passen", zo staat in de noodverordening. In de noodverordening staat dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Er is ook een alcoholverbod tot en met 25 mei. Het is verboden om op de openbare weg drank te drinken. "De rust lijkt wedergekeerd, maar wij blijven alert", meldt de burgemeester tot slot. De situatie wordt in de gaten gehouden via camera's, waaronder drones van de politie.