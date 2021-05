Nieuwe AZ-talenten kloppen op de deur, alleen is invallen niet genoeg

Het lijkt erop dat het einde nabij is van een bijzondere generatie bij AZ. De zelfopgeleide spelers Koopmeiners, Hatzidiakos, Boadu, Stengs en Wijndal waren de laatste jaren bepalend voor het spel en de prestaties van de Alkmaarders. Nu er één of meerdere spelers vertrekken ligt er ruimte voor nieuwe talenten.

"Kijk je wie het meest constant is geweest dan kom je uit bij Koopmeiners en Wijndal", vertelt Max Huiberts over welke zelfopgeleide spelers hem het meest bekoren afgelopen seizoen. Al heeft de directeur voetbalzaken daar wel een verklaring voor. "Dat is op zich niet zo raar, omdat aanvallers wat wisselvalliger zijn."

Nieuwe generatie

Nu de verwachting is dat één of twee sterkhouders AZ gaan verlaten, betekent dat er weer doorstroming vanuit Jong AZ plaatsvindt. "We hebben Kenzo Goudmijn nu al een tijdje bij de selectie en Thijs Oosting keert terug deze zomer van zijn huurperiode bij RKC", aldus Huiberts. "dVerder hebben Yusuf Barasi, Maxim Gullt, Tijs Velthuis en Jorn Berkhout hun debuut gemaakt." Echter is invallen voor Paul Brandenburg niet voldoende. De hoofd jeugdopleiding van AZ verwacht meer van de zelf opgeleide spelers. "Een invalbeurt is een mooi statement voor de speler zelf, maar wij willen dat die speler ook invloed heeft op het resultaat."

Bekijk de video voor het hele verhaal van Max Huiberts en Paul Brandenburg.