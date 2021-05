Nieuwe aanpak maagverkleiningen moet zorgen voor meer vrije bedden in OLVG West

In nog geen jaar heeft het OLVG West ruim driehonderd mensen een maagverkleining gegeven. Door een nieuwe aanpak hoeven de patiënten niet meer opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar mogen ze dezelfde dag naar huis. Dit zorgt ervoor dat er meer bedden vrij zijn, die kunnen worden gebruikt voor andere geopereerde patiënten. Op deze manier werkt het ziekenhuis de achterstand weg die door corona is opgelopen.

"Maar de wachtlijst voor veel Amsterdammers was al veel langer dan zes maanden door corona." Het is belangrijk dat de operatie sneller kan worden uitgevoerd dan normaal, want juist mensen met morbide obesitas zijn extra gevoelig voor het coronavirus. Daar kan een maagverkleining dus bij helpen.

De operatie zelf is niet veranderd, alleen het proces er omheen is anders. "Het enige wat anders is, is de periode ervoor", zegt Van Veen. "We lichten de patiënt heel goed in en gebruiken minder morfine waar de patiënt slaperig van zou kunnen worden." Ook na de operatie verandert er iets. Zo proberen ze de geopereerde zo snel mogelijk uit bed te krijgen zodat die eerder kan herstellen. Gemiddeld is een patiënt dan van 7.30 tot 17.00 in het ziekenhuis.

Volgens Van Veen is er meer geld nodig om de achterstanden weg te werken. "Als we nu alles moeten inhalen, vragen we aan degenen die net keihard gewerkt hebben of ze nog een stapje erbij willen doen. Dat is niet eerlijk en kan helemaal niet." Om de inhaalzorg te kunnen bewerkstelligen, zou Van Veen graag extra mensen willen inhuren.