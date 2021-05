Bo Ummels baalt van mislopen olympische limiet: "Heel rot, maar sowieso niet gered"

Bo Ummels zag haar laatste kans op olympische deelname aan de marathon in Sapporo vandaag in rook opgaan. De 27-jarige Castricumse was speciaal naar Oostenrijk afgereisd om de limiet te lopen. "Het is heel rot op dit moment. Ik had het sowieso niet gered als ik was doorgelopen", zegt Ummels die vroegtijdig moest uitstappen tegen NH Sport.

NH Nieuws

Ummels liep in Oostenrijk de S7 marathon op een nieuw stuk snelweg tussen Wenen en Graz bij Fürstenfeld. Het doel was om onder de limiet van 2 uur 28 minuten en 30 seconden te duiken. Daarvoor moest ze haar pr met vier minuten aanscherpen.Na vijftien kilometer moest Ummels echter haar race afbreken. "Het was vandaag wel het beste om eerder te stoppen en erger te voorkomen." Onderkoeld "Het was best koud door de regen", vertelt ze over de omstandigheden in Oostenrijk. Het moment van de marathon werd bepaald aan de hand van de beste omstandigheden, maar die bleken dus verre van optimaal. "Ik kreeg ook wat onderkoelingsverschijnselen, ook na de wedstrijd. Het sloeg op mijn spieren en daardoor kon ik moeilijk tempo maken. Ik zag mijn kilometertijden oplopen dus om erger te voorkomen en schade te beperken, ben ik op 15 kilometer uitgestapt."

Quote "Ik heb nog tijd genoeg, want marathonlopers zijn op hun best na hun dertigste" marathonloopster bo ummels

Onlangs moest Ummels de marathon op Vliegveld Twente missen door een scheurtje in haar kuitspier. "Toen kwam deze marathon naar voren om atleten nog een kans te geven om zich te kwalificeren. In Portugal heb ik de puntjes op de i gezet. Ik voelde me wel klaar om een goed resultaat te zetten, maar het pakte helaas anders uit." Olympische Spelen "Het is heel rot op dit moment. Ik had het sowieso niet gered als ik was doorgelopen", zegt Ummels, die haar deelname aan de Olympische Spelen als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Sinds twee jaar loopt ze ook pas op de marathon dus zelf verwacht ze met een paar jaar echt te kunnen pieken. "Ik heb nog tijd genoeg, want marathonlopers zijn op hun best na hun dertigste. Ik ben er nog niet klaar mee en hoop ooit wel dicht in de buurt van de olympische limiet te komen." "Ik ga nu goed herstellen en hopen dat ik snel weer de training kan oppakken", aldus Ummels, die hoopt om in het najaar nog een aantal marathons te kunnen lopen.