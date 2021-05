Ajax Vrouwen bezorgt FC Twente de titel met winst op PSV

Ajax Vrouwen heeft zondagmiddag met 3-2 van PSV gewonnen. Door de nederlaag die de Amsterdammers de nummer 2 toebracht is FC Twente kampioen geworden.

Eshly Bakker opende na 24 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak na rust zette Joëlle Smits de Eindhovenaren op gelijke hoogte, maar via Lisa Doorn en Nikita Tromp vergrotte Ajax de marge tot twee. In de blessuretijd maakte Kyah Simon nog wel de 3-2, maar Ajax Vrouwen trok de wedstrijd over de streep.

Voorafgaand aan het seizoen werden Ajax en PSV gezien als de favorieten voor de titel. Twente draaide echter een prima seizoen, waarin het slechts twee nederlagen leed. Ajax Vrouwen staat derde in de kampioenspoule op drie punten achterstand op nummer twee PSV. Volgende week zondag speelt Ajax Vrouwen uit bij ADO Den Haag de laatste wedstrijd van het seizoen.

VV Alkmaar

Vrijdagavond speelde VV Alkmaar gelijk tegen concurrent Excelsior. De Alkmaarders kwamen niet verder dan 0-0, waardoor zij op de laatste plaats blijven met acht punten. Bij winst was VV Alkmaar over Excelsior heen gegaan.