80.000 euro voor vetplantje op bushokjes, maar wat levert het op?

Het idee komt uit de koker van GroenLinks, Jesper Gringhuis, Statenlid van de provinciale partij. Hij laat dan ook weten erg blij te zijn. Ondanks dat de motie van GroenLinks is aangenomen, heeft Johan Dessing van Forum voor Democratie nog steeds zijn vraagtekens: "Ik vind het heel bijzonder. Ik ben niet tegen natuur, maar 10.000 euro voor duurzaamheidsmaatregelen aan een bushokje vind ik toch een behoorlijke vorm van symboolpolitiek."

Nico Tillie, professor aan de TU Delft legt uit we steeds vaker groene daken gaan zien: "De stad is eigenlijk een groot verhard oppervlak dus al het regenwater valt meteen op de straat, op de daken de goot in en dat wil je vertragen. Daarnaast is groen in de stad nog steeds leuk en ook goed voor de gezondheid", legt hij uit. De groene daken zullen volgens hem op bushokjes voornamelijk voor de vergroting van biodiversiteit zijn.

Ter inspiratie

Jesper Gringhuis van GroenLinks laat wel weten dat het effect van het groen op deze bushokjes klein is en het ook ter inspiratie dient voor grotere daken.

Naast de bushokjes in dit gebied zijn een jaar geleden ook plantjes geplaatst op bushokjes in Zaandam. Ook in Haarlem zijn afgelopen zomer bushokjes vergroend.