Rust in Ursem lijkt wedergekeerd na inzet van ME, groep jongeren uit elkaar gehaald

Burgemeester Bonsen van de gemeente Koggenland heeft een noodverordening afgekondigd voor Ursem. De noodverordening is per direct ingegaan en geldt het hele pinksterweekend. De gemeente vreest voor ongeregeldheden in het dorp, waar het dit weekend eigenlijk kermis zou zijn. Het werd vanmiddag korte tijd onrustig toen een groep jongeren vlak buiten het dorp samenkwam en de ME ingreep.

Foto's: Inter Visual Studio

De groep jongeren kwam vanmiddag rond 14.00 uur bij de Molendijk/Schermerdijk bijeen. Volgens een buurtbewoner waren er plannen voor 'kratje zitten'. Oftewel: je eigen drank meenemen en dat op een uitgekozen locatie opdrinken. Dat zou volgens deze buurman ook zijn gebeurd in De Goorn, waar vorige maand tijdens de kermis een straatfeest ontstond. "Die denken natuurlijk: wat ze daar kunnen, kunnen wij hier ook", aldus deze buurtbewoner. De drukte op de Molendijk trok steeds meer mensen aan. Volgens betrokkenen waren er zo'n honderdvijftig mensen bij elkaar gekomen, waarbij ook vuurwerk werd afgestoken. Of er vooraf plannen waren voor de samenkomst is niet duidelijk. "Ik werd vanmiddag pas gebeld, of we ook daar naartoe wilden komen", vertelt één van de aanwezige jongeren aan NH Nieuws. Kat-en-muisspel Rond 18.00 uur kwamen er volgens de Ursemmers meerdere politiebusjes naar de plek. De ME werd ingezet om de groep uit elkaar te halen. De groep viel uiteen en kleine clubjes trokken het dorp in. Aanvankelijk ontstond er een soort kat-en-muisspel, zo vertellen de betrokkenen, maar niet lang daarna keerde de rust terug. Overtreders van de noodverordening zijn bekeurd en de politie laat weten dat niemand is aangehouden.

De ME kwam vanmiddag in actie in Ursem. - Foto: aangeleverd.

Later vanavond zijn er op meerdere plekken nog kleine groepen jongeren op straat die bier drinken en hun muziek luid aanzetten. Omwonenden vertellen er geen last van te hebben. Afgezien van het incident van vanmiddag, lijken Ursemmers hun kermis in kleine kring te vieren. Her en der klinken muziek en sterke verhalen uit de tuinen, op straat is het rustig. Als de terrassen om 20.00 uur sluiten, druppelen steeds meer mensen af. Maar of het zo stilletjes blijft, dat betwijfelt één van de omwonenden. "Rustig wordt het voorlopig nog niet hoor", zegt deze buurman. Al lijkt hij zich daar niet druk over te maken. "Het is kermis hè", zegt hij met een lach. Illegale feesten De gemeente kondigde vanmiddag een noodverordening af in Ursem. Uit informatie van de politie, gemeente en signalen van inwoners bleek dat er in Ursem mogelijk voorbereidingen waren voor illegale feesten en ongeregeldheden. "Daarbij zou men bereid zijn geweld toe te passen", zo staat in de noodverordening. De noodverordening geldt op verschillende plekken in het dorp. "Het is daardoor verboden om zonder redelijk doel aanwezig te zijn op diverse locaties in het dorp", aldus de gemeente. Er is ook een vuurwerkverbod en tot en met 25 mei een alcoholverbod binnen de bebouwde kom van Ursem. De noodverordening geldt dit hele pinksterweekend, dus tot morgennacht. De situatie wordt in de gaten gehouden door middel van camera's en de politie zet een zogenoemd droneteam in. Hieronder de aangewezen gebieden voor de noodverordening:

Gemeente Koggenland