Noodverordening van kracht in Ursem vanwege vrees voor 'wanordelijkheden'

Burgemeester Bonsen van de gemeente Koggenland heeft een noodverordening ingesteld voor Ursem. De noodverordening is per direct ingegaan en geldt het hele Pinksterweekend. De gemeente vreest voor ongeregeldheden in het dorp, waar het dit weekend eigenlijk kermis zou zijn.

"Gedurende dit Pinksterweekend is er een ernstige vrees voor wanordelijkheden in Ursem", zo laat de gemeente weten. Uit informatie van de politie, gemeente en signalen van inwoners blijkt dat er in Ursem mogelijk voorbereidingen zijn voor illegale feesten en ongeregeldheden, zo staat in de noodverordening. "Daarbij zou men bereid zijn geweld toe te passen." Alcoholverbod De noodverordening in Ursem geldt op verschillende gebieden in het dorp. "Het is daardoor verboden om zonder redelijk doel aanwezig te zijn op diverse locaties in het dorp", aldus de gemeente. Er is ook een vuurwerkverbod en tot en met 25 mei een alcoholverbod binnen de bebouwde kom van Ursem. De gemeente nam de maatregelen ook vanwege eerdere incidenten. De gemeente doelt dan onder andere op vorige maand, toen het eigenlijk kermis zou zijn in De Goorn. Daar ontstond een straatfeest waar honderden mensen bijeen kwamen. De politie maakte 's avonds een einde aan het feest. Drones De situatie wordt in de gaten gehouden door middel van camera's en de politie zet een zogenoemd droneteam in. De noodverordening geldt dit hele Pinksterweekend, dus tot morgennacht. Hieronder de aangewezen gebieden voor de noodverordening:

