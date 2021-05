Deeltuinen als decor voor miniconcerten: 'Zo fijn na alle livestreams, dit is wat we willen'

"Het is zo mooi om weer interactie te hebben en niet dat we voor een beeldscherm thuiszitten", vertellen zangeres Berenice van Leer en gitarist Lorijn von Piekartz. In het Hoornse platform Deeltuinen zagen zij een geschikt decor voor een miniconcertreeks. Ze hebben er subsidie voor gekregen en geven concerten aan mensen met een bijzondere motivatie. Afgelopen weekend was het tweede concert in Blokker.

Het plan voor een concertreeks komt tot stand met behulp van het Fonds Podiumkunsten, zo vertelt zangerse Berenice van Leer. "Voor mensen met een tof idee was er een potje", vertelt Berenice. "Ik heb dat gehonoreerd gekregen, zodat ik daar m'n gitarist en mezelf een normaal salaris voor kan geven." Komende tijd doen Berenice van Leer en gitarist Lorijn von Piekartz tien concerten. Als locatie voor haar eigen 'toffe idee' koos ze voor het platform Deeltuinen, dat ze op televisie voorbij zag komen. "Ik heb meteen Martijn (initiatiefnemer, red.) gemaild en gezegd: 'Hey, ik wil lekker veel spelen, mogen we jouw platform gebruiken?'"

Mensen konden zich opgeven voor een gratis concert, maar moesten daarvoor wel een motivatie inleveren. Afgelopen weekend vond er een Deeltuinenconcert plaats in Blokker, bij Tom en Mirjam Bot. Bij de familie Bot zijn de festivallen een groot gemis. "Wij hebben ons opgegeven, omdat we het festivalgevoel willen meegeven aan onze kinderen", aldus Tom. Er zijn nog twee gezinnen bij, die beiden hun eigen vaste plekje kregen in de Deeltuin. "We dachten eerst: we doen het met z'n vijven. Maar de tuin is groot genoeg om uit elkaar te zitten. Dus we dachten: dan doen we er gewoon twee gezinnen bij." Westfries platform Stichting Deeltuinen is een initiatief van Martijn Neuvel uit Hoorn. Aan het begin van de coronatijd wilde Neuvel een "AirB&B voor tuinen" opzetten. Martijn richtte een platform op waarop je je tuin kunt uitlenen. Er zijn door heel Nederland inmiddels ruim honderd tuinen die je kunt reserveren om een paar uur in te vertoeven.