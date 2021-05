Rustige 'fakkeloptocht' tegen coronamaatregelen

De in Alkmaar inmiddels bekende fakkeloptocht week vrijdagavond uit naar Heerhugowaard om ook daar de boodschap te brengen. "Ik denk dat kinderen de dupe zijn van alle maatregelen en een beetje in angst leven op de scholen", zo vertelt een van de demonstranten aan mediapartner Heerhugowaard Centraal. "Ik wil dat dat stopt en daarom loop ik mee."

Voor sommigen was Alkmaar te ver om hun overtuiging uit te dragen: "Ik maak me wel zorgen over wat er nu allemaal gebeurt. En nu het in de buurt is, is het toch een klein signaal dat je kunt geven."

Rustige tocht