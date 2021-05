Doodgeschoten verdachte overval Noord is 37-jarige Fransman

De man die afgelopen woensdag in Broek in Waterland werd doodgeschoten na een gewelddadige overval in Noord, is een Fransman van 37 jaar oud. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag laten weten.

Agenten hielden in totaal zes mannen aan. Dat gebeurde onder meer na een gewelddadige achtervolging die eindigde in Broek in Waterland. Vijf aangehouden verdachten zijn tussen de 24 en de 40 jaar oud, drie van hen zijn afkomstig uit Frankrijk en twee uit België. Van de laatste verdachte is de identiteit nog niet vastgesteld.

Gewond

Twee van de zes opgepakte verdachten raakten gewond. Een van hen was volgens het OM lichtgewond. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar wordt daar vermoedelijk snel uit ontslagen."De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk of het vuurwapengebruik door de agenten rechtmatig was", laat het OM weten.

De zes zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat ze nog zeker veertien dagen vast blijven zitten.

Edelmetalen

Na de overval op het waardetransport, dat stond bij een bedrijf aan de Meeuwenlaan in Noord, werden er edelmetalen meegenomen. De politie gaat er vanuit de hele buit te hebben teruggevonden. Ook leek er nog een deel van de beoogde buit niet te zijn meegenomen.

Er worden volgens het OM nog zeker drie verdachten gezocht. Eerder werd er gesproken over minstens twee voortvluchtige verdachten.