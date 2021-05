Nieuwe eigenaar Citycamping verwacht goed seizoen: "Het wordt een topzomer!"

"Het wordt een topzomer!" Warner de Weerd van Europarcs is er zeker van. Na de overname in maart door Europarcs, is Citycamping Het Amsterdamse Bos volop bezig met het verbouwen en het vernieuwen van de camping. "Het gaat een luxe natuurhotel worden met glampingtenten, vakantiewoningen en een camping voor de jeugd."

Het enthousiasme voor een succesvol seizoen zit ‘m bij De Weerd vooral in het vertrouwen dat komende zomer de internationale reisbeperkingen er steeds verder af gaan. Zo rekent de camping op de komst van veel toeristen uit Europa en zelfs enkele uit de Verenigde Staten. "Amsterdam is een hotspot. Zodra het allemaal opengaat, is het hier relatief vol. Heel simpel", stelt De Weerd.

Schaduwvakanties

Maar de verdere versoepelingen van de reisbeperkingen kunnen ook problematisch uitpakken voor de Nederlandse reisbranche. De branche maakt zich zorgen over 'schaduwvakanties', waarbij Nederlanders voor de zekerheid iets in eigen land boeken maar als de versoepelingen doorzetten deze weer annuleren en alsnog naar het buitenland gaan. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

De Weerd is voor 'schaduwvakanties' totaal niet bang: "Veel Nederlanders kiezen graag voor vakanties weg van de stad. Hoe verder weg van Amsterdam, hoe beter. Wij zijn dus vooral afhankelijk van de buitenlandse toeristen."

Hoewel de camping altijd redelijk goed draait, zal de bezetting volgens De Weerd afhangen van de coronamaatregelen in Nederland en of buitenlandse toeristen hier naar toe mogen reizen. Toch blijft hij positief: "Afgelopen jaar is het bewezen dat vakantieparken hele veilige plekken zijn om te recreëren. Ik verwacht er dus helemaal geen problemen mee."