Als een geoliede machine: dit Medemblikker museum is klaargestoomd voor de opening

Er is een stip op de horizon gezet voor musea: onder voorbehoud mogen de deuren vanaf 5 juni weer open. De machines bij het Stoommachinemuseum in Medemblik hebben proefgedraaid en zijn er klaar voor, zo vertelt medewerker Els Goetjes op WEEFF Radio. "We hadden het natuurlijk graag eerder gezien, maar we zijn blij dat we in juni weer van start kunnen gaan met het nieuwe stoomseizoen."

Nederlands Stoommachinemuseum

Bij de volgende reeks versoepelingen mogen musea de deuren weer openen. Het kabinet wil de datum daarvoor vervroegen, zo meldt de NOS. Aanvankelijk zouden culturele instellingen op woensdag 9 juni open gaan, maar dat wordt nu mogelijk zaterdag 5 juni. Dat betekent dat musea zich momenteel klaarstomen voor een heropening. Dat gebeurt ook letterlijk bij het Stoommachinemuseum in Medemblik, aldus medewerker Els Goetjes op Weeff Radio: "Het museum is sinds eind oktober verplicht gesloten, maar we hebben al een aantal keer de ketel opgestoken en proefgedraaid. Alles doet het prima en alle medewerkers en machines zijn er klaar voor." Er gelden wel extra maatregelen voor het eerstvolgende museumbezoek. Zo is er een looproute door het museum en moeten bezoekers vooraf een ticket kopen en daarbij een tijdslot reserveren. Luister hieronder het hele gesprek met Els Goetjes op WEEFF Radio over de opening van het Stoommachinemuseum.