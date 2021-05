Zwaagse achtergrondzanger van Duncan Laurence verdrietig over gecanceld optreden

Achtergrondzanger Marcel Swerissen uit Zwaag zou vanavond tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival met Duncan Laurence op het podium in Ahoy Rotterdam staan. Maar een positieve coronatest van Duncan gooit roet in het eten. Het optreden van vanavond gaat niet door. "Dat is iets waar je heel verdrietig van wordt", vertelt Marcel aan WEEFF Radio.

Ahoy vanuit de nok - Nathan Reinds

Voor zangers is, net als voor andere mensen, een heleboel gecanceld het afgelopen jaar, vertelt Marcel. "Dat dan deze mooie afsluiting van het Eurovisie Songfestival ook niet door kan gaan, is verschrikkelijk." Het team rondom Duncan werkt al twee jaar naar dit optreden toe. "Ik zelf ben er de laatste weken mee bezig geweest, want wij als backing vocals worden er altijd richting het einde bij gevraagd."

Marcel kijkt het Songfestival vanavond vanaf zijn eigen bank. "Het heeft niet veel zin om naar Ahoy te gaan. Wij hadden daar anders ook alleen maar backstage gezeten." Hij zegt het ook fantastisch te vinden om vanuit huis te kijken, ook al klinkt het een beetje knullig. "Het is wel zo dat ik alweer een tijdje thuis zit, dus het had ook zeker leuk geweest om in Ahoy te zijn." Marcel is enthousiast over de Nederlandse inzending van dit jaar. "Ik heb met Jeangu Macrooy mogen werken als vocal coach en ik gun het hem van harte." Verder houdt Marcel ook wel van de gekke acts, zoals IJsland. Opgenomen video "Ik denk dat jullie vanavond alsnog gaan zien wat Duncan in petto heeft. Tijdens het repeteren wordt alles opgenomen om te kijken of het gaat zoals de bedoeling is." Marcel vertelt dat die opname vanavond te zien is tijdens de finale van het Songfestival.