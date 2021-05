Wethouder Boom: 'Als raad meer invloed had gewild, hadden ze zelf moeten kopen'

Voor de neutrale aanschouwer is het een ingewikkeld dossier: het BNI-complex op het industrieterrein in Huizen. Wethouder Roland Boom legt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag uit hoe het er nu voorstaat.

Volgens de wethouder is het een complexe situatie. Op dit moment is het BNI-complex en de naastgelegen strook in handen van de SVE-Group. "Wat ze daar precies mee van plan zijn, weten we niet. Wat we wel weten is dat er een aantal geïnteresseerde kopers zouden zijn. Die willen stukken van de strook kopen." Dat de gemeente niet alles weet op het gebied van dit dossier heeft volgens Boom te maken met de keuze die aan het begin is gemaakt door de gemeenteraad.

"Die wenste een vorm van regie waarbij ze geen financiële risico's zouden dragen. Dat wil zeggen dat de gemeente toeziet op wat er gebeurt, maar geen directe invloed hebben. Behalve wat er in het bestemmingsplan te lezen is. " Het uiteindelijke doel vanuit de gemeente is om het industrieterrein, waar het BNI-complex op ligt, om te bouwen tot een aantrekkelijke verbinding tussen het oude dorp en de haven van Huizen.