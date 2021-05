BN'ers vragen aandacht voor ernstig zieke baby uit Zandvoort

Liam woont met zijn ouders in Zandvoort en afgelopen winter is bij hem SMA type 2 geconstateerd; een ernstige spierziekte waarmee hij niet oud zal worden. Een injectie van een medicijn van 1,9 miljoen euro kan hem helpen, maar dat wordt niet vergoed. En daarom zetten veel Zandvoorters zich in om geld in te zamelen voor het jongetje.

Hij is plannen gaan smeden en één daarvan is het benaderen van BN'ers om een video-boodschap in te spreken. Zo is hij langs de deur van Johnny Kraaijkamp gegaan en belde hij het management van André van Duin op. "André belde me een week later op, nou echt geweldig!"

André van Duin nam een video op en ook Jan Lammers en de burgemeester van Zandvoort deden dat. Willem gaat elke dag een videoboodschap op zijn Facebookpagina plaatsen in de hoop dat het verhaal over Liam bekender wordt en meer mensen zullen doneren.

Vorige maand liep Zandvoort ook al uit voor Liam. Toen werden er verschillende acties gehouden om geld op te halen. Het team van Liam zit in de tussentijd niet stil. Zo'n zeven dorpsgenoten van het jongetje besteden elk vrij uurtje aan plannen om die 1,9 miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Weinig tijd

Veel tijd is er niet meer, want het medicijn is alleen effectief als Liam niet zwaarder is dan 13,5 kilo. En hij weegt nu al zo'n 12 kilo. "Ik denk dat we nog zo'n 10 weken hebben", vertelt Linda, een van de leden van het actieteam.

De teller staat nu op een kwart miljoen euro, dus er is nog een lange weg te gaan. En dat ziet Willem ook wel in. "Het grote geld moet nog komen. Er moeten nog grote bedrijven opstaan met veel geld, die wel goed hebben verdiend in het afgelopen jaar. En ik hoop dat ze dit zien en ook wat storten."