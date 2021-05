Decor Eurovisie Songfestival van Hilversumse hand

De finale van het Eurovisie Songfestival is vanavond. Eén niet te missen element van de show komt van Hilversumse hand. Het decor is namelijk gebouwd door Unbranded. De commercieel directeur van het moederbedrijf laat in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag weten ontzettend trots op het team te zijn.

Opbouw decor in Ahoy - Nathan Reinds

Voor CCO Olivier Monod de Froideville voelt het decor in actie zien als een spreekwoordelijk einde van een moeilijke periode. "Dat is natuurlijk magisch, zeker na een periode waarin veel mooie klussen uit de agenda zijn geschrapt door corona", zegt de directeur. "Als je dan in Ahoy mag staan en zo'n podium neer mag zetten op zo'n evenement, dan heb je kippenvel." Het is echter niet de eerste keer dat Unbranded voor het Songfestival het podium mocht bouwen, in 2015 in Wenen en in 2017 in Kiev was het bedrijf al verantwoordelijk voor het decor. Het netwerk was er al, dus dat Unbranded ook deze Europese aanbesteding binnen zou halen, is volgens Monod de Froideville logisch.

Ahoy vanuit de nok Nathan Reinds

Decor in aanbouw in Ahoy Rotterdam Nathan Reinds

Werkplaats van Unbranded Nathan Reinds

Eigenlijk zou Unbranded vorig jaar al het decor bouwen, maar toen ging vanwege de coronacrisis het Songfestival niet door. "Wij hadden al zeventig procent van het decor af toen we hoorde dat het niet doorging." Dus heeft het Hilversumse bedrijf het decor opgeslagen en heeft het een paar maanden geleden, toen bekend werd dat het definitief doorging, het bouwen weer opgepakt. In Ahoy hadden de bouwers nog een week de tijd om alles in elkaar te zetten. Spectaculaire podiumacts Naast het neerzetten van de schermen en het podium, moest Unbranded ook rekening houden met de spectaculaire acts van de deelnemende landen. "Ieder land heeft de mogelijkheid gehad om speciale wensen bij ons neer te leggen. Dus uiteindelijk hebben wij voor zo'n 15 landen ook de rekwisieten en props mogen maken. Denk aan rotspartijen, een extra verhoging en andere elementen." Howel Monod de Froideville ontzettend uitkijkt naar de finale zijn er volgens hem wel degelijk spannende momenten vanavond. "Dat podium staat als een huis, maar sommige rekwisieten zijn wel negen meter breed en die moeten in een paar seconden het podium op en af. Dat zijn voor ons de spannende momentjes als wij op de bank zitten vanavond." En voor de medewerkers gaat het helemaal spannend worden. De vloer van het decor is namelijk een videovloer. Tussen de acts door verschijnt er een aftelklok op, waarop te zien is hoe lang de medewerkers nog hebben om het decor neer te zetten, voordat de volgende act op moet. Trots Nadat het Songfestival is afgelopen, zal het decor grotendeels afgevoerd en vernietigd worden. Maar hoe dan ook zal de commercieel directeur vol trots terugkijken op het evenement. "We hebben geen makkelijke tijd achter de rug in de entertainmentbranche. We hebben van een aantal mensen afscheid moeten nemen om het bedrijf te redden. Dat we nu met z'n alle ons werk mochten tonen maakt mij ontzettend trots." Luister het hele interview terug via deze link.