Vincent van de Voort wil amateurdarts weer op de kaart zetten

"Ik merk bij dat er bij ons in de regio Noord-Holland minder toernooien zijn. Toen ik in de jeugd speelde, waren er achttien NDB-toernooien. Later werden dar er later veertien, twaalf en nu nog maar zes", aldus de Purmerender.

De internationale MAD-organisatie is eind vorig jaar opgericht na het wegvallen van de BDO (British Darts Organisation). Inmiddels hebben een flink aantal dartsprominenten hun steun gegeven aan deze nieuwe organisatie. Naast Fast Vinnie en MvG hebben ook Bobby George, Paul Nicholson, Raymond van Barneveld, Mark Webster, Phil Taylor en Darryl Fitton aangegeven de plannen van Modern Amateur Darts te steunen.

Eigen WK

MAD Benelux hoopt dat amateurs via hun toernooien door kunnen stromen naar WK's. De bedoeling is dat winnaars van kleine toernooien naar regiotoernooien gaan, waar uiteindelijk tickets voor het WK van de MAD te verdienen zijn. Dit is dan een ander WK dan die van de PDC. "Het is handig dat mensen denken dat er bij MAD leuke toernooien worden georganiseerd, waarbij je ook kan plaatsen voor een eindtoernooi. Dat is een korte route om je te plaatsen voor het WK en te kunnen darten in eigen land", aldus Van der Voort.

Waar de drie eindtoernooien gespeeld gan worden maakt de MAD binnenkort bekend. Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, waar in het verleden BDO-toernooien zoals de Zuiderduin Masters werden gespeeld, is één van de mogelijke locaties.