Fotografen Marques en Floor portretteerden jaar lang concertgangers in Paradiso

Een jaar lang stonden ze in de wandelgangen van Paradiso. Fotografen Floor Wesseling en Marques Malacia verzamelden portretfoto's van feestgangers. Niet tijdens het dansen en het springen, maar gewoon op de gang. "We vonden het belangrijk om de mensen vast te leggen. En dan moet je ze eerst lostrekken van de feestsfeer", vertelt Floor.

Zara Arif was twee jaar geleden bij een concert van Playboi Carti, toen ze er even tussenuit moest voor het toilet. Op de gang kwam ze Marques tegen: "En die vroeg: 'Wil je op de foto?' En ik zei: 'Ja, dat is goed.'"

En nu staat ze ineens in een boek. Als ze de foto terugziet, moet ze er een beetje om lachen. "Die van mij lijkt wel op een schoolfoto. Hij is heel braaf vergeleken met de anderen."

Divers publiek

Marques en Floor willen met het boek laten zien hoe divers het Paradiso-publiek is. "Jong, oud, man, vrouw, etniciteit. Het maakt niet uit of je naar een hardcorefeestje, hip-hopoptreden of Lynyrd Skynyrd-concert gaat, je komt elke keer een doornsede van de Amsterdamse bevolking tegen", zegt Floor. "En dat was voor ons ook een belangrijke reden om elke keer weer naar Paradiso te komen: om te kijken wat voor mensen we dit keer tegen zullen komen."