Hoe Amsterdamse chef-kok Julian (29) met kookstudio voet zet op West-Friese bodem

De geboren en getogen Amsterdammer Julian Tailleur kwam anderhalf jaar geleden naar West-Friesland om zijn culinaire droom na te jagen. Maar toen was daar corona. Noodgedwongen startte hij in de schuur van zijn stolpboerderij een kookstudio voor het maken van afhaalgerechten. Inmiddels staat de Amsterdammer met beide voeten geworteld in de West-Friese grond: hij start als souschef in het Hoornse restaurant Ysbrantsz, maar koken voor zijn buren blijft 'ie erbij doen.

"Toen we ons nog aan het oriënteren waren op waar we eigenlijk naartoe wilden verhuizen, hebben we altijd gezegd: als er niets in een dorp te doen is, dan zorgen wij wel voor de reuring", vertelt Julian Tailleur. In augustus 2019 kochten Julian en zijn vrouw Susanne een stolpboerderij in Twisk en lieten ze de hoofdstad achter zich.

"Dat is wel een beetje zo gebeurd in Twisk, inderdaad", antwoordt hij daarna lachend op de vraag of ze reuring brachten in hun nieuwe dorp. "We zijn in de eerste lockdown begonnen met het aansteken van de barbecue in de tuin, daar kwamen dan vijftien mensen op af."