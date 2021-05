Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als toezichthouder op station: "Twee vliegen in één klap"

De gemeente Stede Broec en WerkSaam West-Friesland, die hulp biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, starten samen een project om te zorgen voor toezicht op het station Bovenkarspel-Grootebroek. Extra toezicht op het station moet ervoor zorgen dat er minder fietsen gestolen worden en dat mensen zich daar veiliger voelen. Daarnaast biedt het een mogelijkheid tot werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Station Bovenkarspel-Grootebroek - Google Maps

Het plan is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op het station als gastheer of gastvrouw, op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Naast het surveilleren, zouden de medewerkers zich ook bezig kunnen houden met bijvoorbeeld het schoonhouden van het station en het zijn van een aanspreekpunt voor reizigers. "Deze mensen zijn geen handhavers, maar kunnen met hun aanwezigheid een gevoel van veiligheid creëren", zegt Joey Leeuwinga, raadscommissielid van VVD Stede Broec. Twee vliegen in één klap Al langer wordt er gesproken over de fietsendiefstallen op het station. Afgelopen jaar werden er daarom camera's opgehangen. Die camera's doen hun werk, vertelt Leeuwinga. Maar door de samenwerking met WerkSaam slaan ze nu twee vliegen in één klap. "Door cliënten van WerkSaam de toezichtfunctie bij de fietsenstalling uit te laten voeren, kan dat bijdragen aan de ontwikkelkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Leeuwinga. Deze mensen kunnen zo voor werkzaamheden dichter bij huis terecht, legt hij uit. "Normaal gesproken moeten zij vaak naar Hoorn, maar dit project is dus meer lokaal georganiseerd."

Wanneer het project van start gaat, kan Leeuwinga niet precies zeggen. "Dat hangt af van wanneer WerkSaam begint met het uitvoeren van het plan." Het gaat dan in eerste instantie om een pilot van een jaar. Tijdens die periode wordt ook gekeken of de werkzaamheden van de medewerkers misschien worden uitgebreid. "Denk dan bijvoorbeeld aan een fietsreparatieservice of een informatiepunt voor toeristen. Dat soort uitbreidingen kunnen in gang worden gezet door een samenwerking met ondernemers en de gemeente", vertelt Leeuwinga.