Werknemer horecazaak zag doodgestoken slachtoffer in De Pijp: "Het is een verdrietige situatie"

De verschillende steekpartijen in De Pijp hebben veel indruk gemaakt op getuigen. Bij een steekpartij viel een dode, de vermoedelijke dader is opgepakt door de politie.

"Ik moet eerlijk toegeven, ik vind het een jammere situatie", vertelt een werknemer van een horecazaak in de Tweede van der Helststraat. "Het zou zomaar iemand geweest kunnen zijn die ik ken. En het is best wel dicht in de buurt gebeurd. Het is een verdrietige situatie, kan ik toegeven."

In totaal werden er vijf mensen neergestoken, waarvan een slachtoffer dus overleden is. "Dit verwacht je niet een, twee op een normale drukke horeca-avond. Je verwacht het niet. Het is heel schokkend om zoiets mee te maken."

Hij heeft niet gehoord dat er tijdens de steekpartij bijvoorbeeld geroepen werd. "We waren binnen. Het moment dat we buiten stonden, was meneer al bewusteloos."

De politie doet nog onderzoek in de straat. De omgeving is ruim afgezet.