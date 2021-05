Ongeloof in De Pijp na reeks steekpartijen: "Het is een verdrietige situatie"

De verschillende steekpartijen in De Pijp in Amsterdam afgelopen avond hebben veel indruk gemaakt op getuigen. Er viel een dode, de vermoedelijke dader is opgepakt door de politie.

"Ik moet eerlijk toegeven, ik vind het een jammere situatie", vertelt een werknemer van een horecazaak in de Tweede van der Helststraat. "Het zou zomaar iemand geweest kunnen zijn die ik ken. En het is best wel dicht in de buurt gebeurd. Het is een verdrietige situatie, kan ik toegeven."

In totaal werden er vijf mensen neergestoken, waarvan een slachtoffer dus overleden is. "Dit verwacht je niet een, twee op een normale drukke horeca-avond. Je verwacht het niet. Het is heel schokkend om zoiets mee te maken."

Hij heeft niet gehoord dat er tijdens de steekpartij bijvoorbeeld geroepen werd. "We waren binnen. Het moment dat we buiten stonden, was meneer al bewusteloos."

Motief onduidelijk

De steekpartijen vonden rond 23.30 uur in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat plaats op vijf verschillende plekken. De politie kon kort na de steekincidenten een 29-jarige man uit Amstelveen aanhouden. Het motief is nog onduidelijk, het onderzoeksteam zegt op dit moment niet uit te gaan van een terroristisch motief.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht, en roept getuigen op om zich te melden. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, over hun toestand is niets bekend gemaakt.

Reactie driehoek

De zogeheten driehoek (gemeente, politie en justitie) heeft afgelopen nacht gesproken over de steekpartijen in De Pijp. Zij betuigen hun medeleven aan de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer en wensen de gewonden een spoedig herstel. Daarnaast laat de gemeente weten sentimenten en eventuele onrust in De Pijp goed in de gaten te houden.