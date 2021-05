Volendamse journalist Pius Schilder (65) overleden na aanrijding

Pius Schilder, de 65-jarige man die donderdag vlak bij het Zaans Medisch Centrum door een 17-jarige jongen op een scooter werd aangereden en zwaargewond raakte , is in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigen bronnen dicht bij de familie aan NH Nieuws.

Pius werkte ruim een halve eeuw voor de Nivo (Nieuw Volendam), de lokale krant van Volendam die door zijn vader werd opgericht. Met zijn broers, onder wie zijn al langer gepensioneerde broer Piet was hij de oren en ogen van Volendam.

Met sociale media had Pius niets, zo schreef de Nieuw Volendam in een artikel over zijn afscheid. Om nieuws te garen, moest je de straat op, zo was zijn credo. Daardoor bouwde hij in de afgelopen decennia grote bekendheid op onder dorpsgenoten, van wie hij er velen voor zijn lens kreeg. Een jubileum, een kampioenschap of een evenement, Pius was erbij en zorgde dat de rest van Volendam er ook weet van kreeg.

Aanrijding

Pius had zijn vrouw afgezet bij het Zaans Medisch Centrum toen hij buiten een rondje wilde lopen. Hij liep over het fietspad dat loopt vanaf het Koningin Julianaplein in de richting van de Burgemeester in het Veldpark. Hier werd de Volendammer aangereden door een 17-jarige jongen uit Zaandam op een bromscooter.

Vermoedelijk haalde de bromfietser twee fietsers in die in dezelfde richting reden. Voor deze fietsers liep de fotograaf en oud-verslaggever. Bij het terugsturen heeft de scooterrijder waarschijnlijk de man uit Volendam geraakt. De politie is op zoek naar die twee fietsers die het ongeluk hebben gezien.