Nog twee Amsterdammers aangehouden voor 'vergismoord' op klusjesman

De politie heeft afgelopen dinsdag nog twee Amsterdammers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. De 49-jarige Kiliçsoy werd op klaarlichte dag doodgeschoten, maar zou het slachtoffer zijn geworden van een persoonsverwisseling. De deze week opgepakte mannen zijn 30 en 22 jaar oud, en zaten beiden al vast op verdenking van andere strafbare feiten.

Dat meldt het OM vandaag. In totaal zitten er nu vier Amsterdammers vast voor de moord op 6 juli 2020. De eerste twee werden begin maart opgepakt. De eerste meldde zich uit eigen beweging op het politiebureau, een tweede werd enkele dagen later in de stad aangehouden. De twee moeten aanstaande dinsdag tijdens een pro-formazitting voor het eerst voorkomen.

De 32-jarige man die afgelopen dinsdag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de veronderstelde vergismoord, wordt ook verdacht van poging tot moord in de provincie Utrecht. Dat gebeurde op 4 juni op een chaletpark in Tienhoven, een maand voordat Kiliçsoy werd doodgeschoten. Het slachtoffer overleefde de poging tot moord, maar raakte wel gewond.