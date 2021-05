Grote vreugde bij Linnaeushof: "De kinderen gingen helemaal uit hun dak"

Speeltuin Linnaeushof in Bennebroek opende vandaag de deuren tot grote vreugde van de eerste bezoekers. Het speelterrein gaat normaal gesproken eind maart al open, maar door de coronamaatregelen moest het park de deuren nog even gesloten houden.

Kinderen kunnen weer spelen bij de Linnaeushof - NH Nieuws / Kimberley Luske

Enthousiaste rennende kinderen met een vertrekkende trein op de achtergrond. Een fijn geluid voor directeur Cok Milatz. “Het is een geweldig gevoel dat we weer open zijn”, vertelt hij. “We hebben echt af zitten tellen en het is bijzonder dat we vandaag meteen een schoolreisje binnen hebben. Vorig jaar zijn er bijna geen scholen geweest.”

Quote "Mensen wachten nog even af met dit weer" Cok Milatz

Ondanks dat de lente zich vandaag nog niet echt liet zien, was het dolle pret in het park. Maar het was niet zo druk als gehoopt. “De verkoop via de webshop laat op dit moment nog niet zien wat we ervan gehoopt hadden”, aldus Milatz. “Mensen wachten het echt nog even af met dit weer”. Dat het af en toe regende en er een flinke wind stond, heeft Sophie Commandeur uit Maarssen er niet van weerhouden om toch naar het park te komen. "De kinderen gingen helemaal uit hun dak toen ze hoorden dat we naar de Linnaeushof zouden gaan. We zijn alleen maar erg blij dat ze weer open zijn."

Twee maanden later dan normaal mag Linnaeushof open - NH Nieuws / Kimberley Luske

Het park ging niet meteen afgelopen woensdag open omdat het met de voorbereidingen wat lastig was. “Een dag van te voren hebben we definitief groen licht gekregen maar dan heb je toch nog wel een paar dagen nodig om dingen te regelen. Zoals de inkoop van je horeca en de personeelsplanning.” Op dit moment is het alleen mogelijk om online een entreeticket te kopen voor de speeltuin. Dat doet het park volgens Milatz om te kunnen regelen hoeveel mensen er binnenkomen. De binnenspeeltuin is nog gesloten en de horeca is open op basis van afhalen.