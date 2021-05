89-jarige thuis beroofd na babbeltruc nepagenten: "Het zijn schoften"

De driehonderd euro die de dieven buit maakten bij mevrouw Smit maken haar en haar dochter niet van streek. Maar dat ook haar kettingen en andere sieraden weg zijn, daar is ze heel verdrietig over. De 89-jarige uit Zaandam werd slachtoffer van een babbeltruc. Daarbij deden de daders zich voor als politieagenten.

"Ik werd gebeld om ongeveer 12.50 uur", begint mevrouw Smit. Ze wil liever niet dat we haar voornaam noemen en ze wil ook niet volledig op de foto. Ze kreeg te horen: "U spreekt met de politie. Er zijn jongens die op uw geld azen, daar willen we wat aan doen." De bedoeling van de beller was om haar pinpas op te komen halen, zodat ze later een vervanger zou krijgen met een nieuwe code. Eerst is ze wantrouwig: "Ik zei: 'die geef ik niet'. Mijn kinderen zeggen dat ook altijd: nooit je pinpas afgeven. Maar die man zei dat hij van de politie was. Ja, wat doe je dan…"

Ze liet zich overtuigen. Een lange donkere man met een politiejas haalde de pinpas van mevrouw Smit op. Ondertussen was ze nog steeds in gesprek met de andere dader, die haar de hele tijd aan de praat hield. “We hadden nog een leuk gesprek. Later zei hij: 'nou, mijn collega staat er alweer hoor. Doe de deur maar open.'" Smit kreeg een pinpas - later bleek een andere - terug.