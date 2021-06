Stadsgesprekken Hoorn

Een klein jaar geleden waren er grote ongeregeldheden op het plein toen voor- en tegenstanders demonstreerden over het standbeeld van het voormalige VOC-gouverneur. Relschoppers kwamen na afloop naar het Hoornse centrum toe om de demonstraties te verstoren. De discussie over het standbeeld laaide verder op: er kwam een petitie om het standbeeld te verwijderen van het plein en een initiatief voor een referendum.

Uiteindelijk koos de gemeente Hoorn om stadsgesprekken te gaan houden. Die gesprekken gaan niet in eerste plaats over J.P. Coen, maar zijn bedoeld voor iedereen die de behoefte voelt in gesprek te gaan over gelijkheid en discriminatie.

Aandachtspunten stadsgesprekken

De gemeente sprak met vier bureaus en koos uiteindelijk voor Amersfoortse adviesbureau TwynstraGudde. Het bureau heeft ervaring met grote maatschappelijke thema’s zoals discriminatie op de werkvloer en de landelijke stikstofdiscussie.

TwynstraGudde heeft vanuit de gemeenteraad een aantal aandachtspunten meekregen waarop het moet letten bij het voeren van de gesprekken. Zo is onder andere belangrijk dat het onderwerp J.P. Coen niet de boventoon voert en dat de gesprekken niet politiseren.

"Coen zit aan tafel, maar niet als hoofdonderwerp", vertelt Pim Meijer van TwynstraGudde. "We willen een breed perspectief schetsen op thema’s als diversiteit en heldendom. En we willen mensen, die zich nog niet hebben uitgesproken, ook een stem geven." Meijer moedigt iedereen aan om mee te praten op sociale media via de hashtag 'SGhoorn'.

Podcasts, talkshows en vlogs

De gesprekken worden in drie delen gevoerd. De podcastserie kun je hier terugluisteren.

De podcasts hieronder zijn gemaakt door de gemeente Hoorn...