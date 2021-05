Podcastserie stadsgesprekken Hoorn

De gemeente Hoorn heeft een podcastserie gemaakt waarin straatinterviews met inwoners worden gehouden over thema's als 'erbij horen', 'anders zijn' en 'aandacht'. De serie is een onderdeel van de stadsgesprekken die de gemeente houdt, met als doel het gesprek over discriminatie en inclusie met inwoners aan te gaan. Aanleiding daarvan zijn de protesten rond het standbeeld van J.P. Coen.

Een klein jaar geleden waren er grote ongeregeldheden op het plein toen voor- en tegenstanders demonstreerden over het standbeeld van het voormalige VOC-gouverneur. Relschoppers kwamen na afloop naar het Hoornse centrum toe om de demonstraties te verstoren. De discussie over het standbeeld laaide verder op: er kwam een petitie om het standbeeld te verwijderen van het plein en een initiatief voor een referendum. Uiteindelijk koos de gemeente Hoorn om stadsgesprekken te gaan houden. Die gesprekken gaan niet in eerste plaats over J.P. Coen, maar zijn bedoeld voor iedereen die de behoefte voelt in gesprek te gaan over gelijkheid en discriminatie. Aandachtspunten stadsgesprekken De gemeente sprak met vier bureaus en koos uiteindelijk voor Amersfoortse adviesbureau TwynstraGudde. Het bureau heeft ervaring met grote maatschappelijke thema’s zoals discriminatie op de werkvloer en de landelijke stikstofdiscussie. TwynstraGudde heeft vanuit de gemeenteraad een aantal aandachtspunten meekregen waarop het moet letten bij het voeren van de gesprekken. Zo is onder andere belangrijk dat het onderwerp J.P. Coen niet de boventoon voert en dat de gesprekken niet politiseren. "Coen zit aan tafel, maar niet als hoofdonderwerp", vertelt Pim Meijer van TwynstraGudde. "We willen een breed perspectief schetsen op thema’s als diversiteit en heldendom. En we willen mensen, die zich nog niet hebben uitgesproken, ook een stem geven." Meijer moedigt iedereen aan om mee te praten op sociale media via de hashtag 'SGhoorn'. Podcasts, talkshows en vlogs De gesprekken worden in drie delen gevoerd. De vijf podcasts zijn inmiddels opgenomen en verschijnen de komende weken op dit platform. Begin juni vinden er drie talkshowgesprekken plaats. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken welke invloed het verleden van de stad Hoorn heeft op het leven van de inwoners en hoe denkbeelden door de tijd kunnen veranderen. Voor de eerste twee talkshows wordt via een steekproef uit alle wijken van Hoorn een deelnemer geselecteerd om mee te praten. De derde talkshow wordt gehouden met mensen uit het maatschappelijk middenveld. "Dit kan bijvoorbeeld gaan om vertegenwoordigers van scholen, sportverenigingen of werkgevers uit de stad", legt Marieke van Leeuwen van de gemeente Hoorn uit. Het laatste onderdeel zijn toekomstgesprekken. Een vlogger zal begin juli in gesprek gaan met kunstenaars en ontwerpers, die een toekomstbeeld van de stad mogen ontwerpen. Eindadvies Na afloop van de laatste vlog zal TwynstraGudde een eindadvies uitbrengen aan de gemeente. "Dit advies geeft geen antwoord op de vraag of het standbeeld van J.P. Coen moet verdwijnen, maar biedt de gemeente wel een breed inzicht in de verschillende standpunten van de inwoners en handvaten voor een vervolg op de stadsgesprekken", besluit Meijer. De podcasts hieronder zijn gemaakt door de gemeente Hoorn