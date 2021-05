WEEFF Spotlight: het witte kerkje van Benningbroek

In de nieuwste aflevering van onze Youtube serie WEEFF Spotlight, brengt Gavin een bezoekje aan Benningbroek. Een klein, maar erg gezellig dorpje in de gemeente Medemblik. Hij is weer veel toffe feitjes te weten te komen, en is zoals gewoonlijk op zoek gegaan naar de mooiste en leukste plekken van het dorp.

WEEFF

Onder andere een interview met de bewoner van het huis naast het prachtige Witte Kerkje van Benningbroek. Verder ontdekt Gavin restanten van de lijn Medemblik – Hoorn en spreekt hij de voorzitter van het kermiscomité van het dorp! Gavin is zelf ook een vande DJ’s op WEEFF Radio en is elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 uur te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere André Hazes en Linkin Park! Who's next? Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, wat betekent dat Berkhout volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.