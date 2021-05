DENK Nieuw-West wil referendum over nieuwe Meervaart: "Vraag wat mensen willen"

DENK in Amsterdam Nieuw-West denkt de oplossing te hebben voor de impasse waarin de besluitvorming rond het nieuwe theater voor de Meervaart is beland. De inwoners van Nieuw-West zouden zich in een referendum moeten kunnen uitspreken over wat volgens hen de beste plek is voor het theater.

"Wat is er nou toch allemaal gebeurd", vraagt Mohamed Alkaduhimi zich af. Hij zit namens DENK in de stadsdeelcommissie en gaat volgende week zijn voorstel in stemming brengen. "Weten we in deze stad niet meer hoe we participatie moeten organiseren? Het gaat op zoveel vlakken mis. Laten we mensen gewoon vragen wat ze willen."



Volgens wethouders Meliani (Cultuur, GroenLinks) en Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening, GroenLinks) kwam uit het participatietraject, opgezet nadat vorig jaar de raad meeging in de voorkeur voor bouwen in de Sloterplas, geen duidelijke winnaar uit de bus. Vijf verschillende plekken lagen tijdens de inspraak op tafel, een daarvan dus bouwen in het water waar een flinke groep bewoners zich fel tegen blijft verzetten. Zeker nadat bleek dat ambtenaren in dat traject in "de propagandamodus" gingen.