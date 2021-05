Ajax verhuurt Kik Pierie opnieuw aan FC Twente

“Ik ben ontzettend blij om nog een jaar bij FC Twente te spelen”, zegt Pierie op de website van de Enschedese club. “FC Twente is een warme club met een geweldige sfeer, en waar ik me goed kan ontwikkelen. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen.”

In 2017 debuteerde Pierie bij sc Heerenveen. In de zomer van 2019 nam Ajax hem over, waarna hij voornamelijk bij Jong Ajax zijn wedstrijden speelde. Afgelopen seizoen speelde de verdediger 24 wedstrijden in het shirt van FC Twente.

Reiziger

Gisteren maakte Ajax nog meer transfernieuws bekend. Jong Ajax-doelman Daan Reiziger maakt de overstap naar Vitesse. De talentvolle keeper tekent voor drie jaar bij de verliezend bekerfinalist.