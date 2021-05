De finale van het Eurovisie Songfestival is vanavond in Ahoy Rotterdam en wie in de stad loopt zal dat niet zijn ontgaan. De 20-jarige Zena-Rae Borst uit Alkmaar ontwierp voor een opdracht op de kunstacademie een poster voor de Ierse inzending die op 89 plekken te zien is. "Dit is echt supercool", vertelt ze aan NH Nieuws.

Zena-Rae Borst bij een van de abri's waar haar poster om de zoveel tijd verschijnt - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Borst studeert aan de Willem de Kooning kunstacademie in Rotterdam en de poster is gemaakt voor een opdracht voor school. Van alle deelnemende landen kreeg zij Ierland toegewezen. Een deel van de posters die de studenten hebben gemaakt, hangen in de kleedkamers van de artiesten. Haar poster was, samen met zeven andere posters, uitverkoren om in de stad te hangen. "Het is ontzettend leuk om erkenning te krijgen voor iets dat je maakt. Je voelt je toch wel een beetje speciaal", vertelt Zena-Rae terwijl haar poster op een abri voor de Markthal voorbij komt. "Ik ben er echt wel trots op." En dat terwijl ze niet eens het hoogste cijfer kreeg voor haar ontwerp. "Ik moest ook elementen van Rotterdam in de poster verwerken maar dat vond ik erg moeilijk. Ik heb uiteindelijk gemaakt wat ik zelf leuk vind en dat wordt toch beloond." Tekst loopt door onder de video.

Songfestivalposter Alkmaarse Zena-Rae in heel Rotterdam te bewonderen - NH Nieuws

Mannetje De inspiratie voor de poster haalde Zena-Rae uit het nummer Maps van de Ierse zangeres Lesley Roy. Het nummer gaat over je ware ik vinden en daarom koos Zena-Rae ervoor om een mannetje uit een ander mannetje te laten stappen. "De tekst van het nummer vond ik een beetje cliché maar in een interview vertelde de zangeres dat het gaat om de zoektocht naar jezelf, daar ben ik mee aan de slag gegaan." En met succes want de Ierse zangeres, die overigens strandde in de halve finale, heeft de poster bekeken en via Instagram een berichtje achtergelaten. "Ze vertelde dat ze 'totally obsessed' was en dat ze graag een print wilde kopen. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik dat voor haar wilde doen maar ze heeft nog niet gereageerd. Ze zal vast erg druk zijn."