Windvlaag leidt tot dubbele pech voor Velsen-Noordse

Opnieuw was het schrikken geblazen voor een bewoonster aan de Schulpweg in Velsen-Noord. Voor de tweede keer, in anderhalve maand tijd, leidde een windvlaag tot schade aan haar woning. Het losliggende dakdeel is door de brandweer provisorisch vastgezet.

Dennis Mantz / NH Nieuws

Toen bewoonster Rianne Vriesema het klapperende geluid hoorde na de windvlaag vrijdagmiddag, wist ze direct hoe laat het was. "Ja, je schrikt je rot. Het was ook precies hetzelfde geluid als bij de vorige storm. Dus wist ook al snel dat opnieuw het dakdeel had losgelaten", aldus de balende bewoonster. Het wachten was nog altijd op een klusbedrijf die het kon herstellen. "Maar een aannemer vinden die ook tijd heeft blijkt een grote uitdaging. Ze hebben het sinds de coronatijd allemaal enorm druk. Maar gelukkig heb ik een vader die morgen voor me aan de slag gaat om het te herstellen, want dit kan zo niet natuurlijk." Tekst gaat verder onder de foto:

NH Nieuws / Dennis Mantz

Een half uur na de melding had de brandweer het losliggende dakdeel vasgzet. Er is niemand gewond geraakt.

Code geel

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Eerder was code geel alleen van kracht in de kustprovincies. De waarschuwing geldt tot middernacht. Het gaat om windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur uit een zuidwestelijke richting. Landinwaarts komen er ook bij buien zware windstoten voor.