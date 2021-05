Illusionist Hans Klok gaat optreden in circustent: "Publiek rondom is andere koek"

Nadat zijn shows in Las Vegas vanwege het coronavirus waren geschrapt, kwam de wereldberoemde illusionist terug naar Nederland. Maar wie denkt dat hij zich verveelt, heeft het mis.

"Ik werd benaderd door een producent en een hele beroemde circusman: of ik wilde meewerken aan een Hans Klok & friends-show. Dat ik in een circustent vrienden van me voorstel en daarnaast m'n gebruikelijke verdwijningen en verschijningen doe", vertelt Klok aan NH Radio.

Een nieuwe uitdaging dus, ook omdat tijdens optredens in een circustent mensen niet alleen voor je, maar ook links en rechts van je zitten. "Als je mensen bedriegt, moet je ze eigenlijk in de ogen kunnen kijken. Dat is lastiger als mensen aan de zijkant of zelfs achter je zitten. Voor artiesten in de piste vergt het de nodige afleidingsmanoeuvres", zegt de illusionist lachend. "Publiek rondom is toch wel andere koek", voegt hij toe.



Toch is Klok wel thuis in de circuswereld: "Er zijn maar weinig goochelaars of illusionisten die in een circus hebben opgetreden." Hij is er vanzelfsprekend een van, en is tevens een van de weinige Nederlanders die een Zilveren Clown hebben gewonnen op het circusfestival in Monte Carlo ("Maar nu stop ik met namedroppen, hoor!").

Plek voor Klok

Die combinatie tussen circus en magie is een belangrijke, vindt Klok. "Ik denk dat er namelijk een grote plek vrijkomt in circussen. De exotische dieren zijn weg en daarmee is de helft van het repertoire verdwenen. Dus is er plek voor goochelaars, zakkenrollers, mindreaders, illusionisten en mij!"



De circusshow staat voor de komende zomer gepland en gaat van start in Utrecht. Klok heeft de afgelopen coronatijd gebruikt om in zijn werkplaats in IJmuiden flink wat nieuwe acts in elkaar te zetten en is er helemaal klaar voor. "Ik ben altijd bezig met acts ontwikkelen en nieuwe dingen bedenken. Nu is het aan het publiek om te oordelen."



Dat is voor de illusionist namelijk het belangrijkste. "Het publiek beoordeelt of je goed bent. Als zij een mooie avond hebben gehad, is dat meer waard dan welke Oscar ooit. Ik heb er echt heel veel zin in!" Hij wil best alvast een tipje van de sluier oplichten. "Ik ga meedoen aan de acts. Als er een messenwerper is, ben ik niet te beroerd om tegen een bord aan te staan - al hoop ik wel dat-ie me mist", voegt hij lachend toe.



En de kers op de taart: "Er worden nogal wat grappen gemaakt over mijn wapperende haren, dus ik dacht: 'Ik ga een truc doen met een ventilator, waar ik op magische wijze doorheen ga en dan ongeschonden uitkom.'" Hoe die windmachine combineert met een circustent weet Klok nog niet. "Daar heb ik nog niet goed over nagedacht."