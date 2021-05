Rensch debuteert in selectie Jong Oranje voor eindfase EK

Ajax-verdediger Devyne Rensch is voor het eerst opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Het betekent dat de 18-jarige Rensch meegaat naar de eindfase van het EK in Hongarije en Slovenië.

In maart plaatste de ploeg van Erwin van de Looi zich daarvoor, door in de groepsfase boven Duitsland, Roemenië en Hongarije te eindigen. Rensch en Jong Oranje treffen op 31 mei Frankrijk in de kwartfinale. Bij een overwinning volgt een paar dagen later een halve finale tegen Denemarken of Duitsland. De finale is op 6 juni.



Rensch is zeker niet de enige Ajacied in de selectie. Net als in maart zijn ook nu Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey erbij.