Aantal wildaanrijdingen neemt toe: Noord-Holland in de middenmoot

In Nederland nam het aantal wildaanrijdingen van 5.750 aanrijdingen in 2017 naar 8.603 in het afgelopen jaar. In Noord-Holland waren in 2020 545 dieren aangereden, waarvan de meeste aanrijdingen in de regio Kennemerland gebeurden. Voorzitter van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland, Gijs van Aardenne, zegt dat de populatie van de reeën en de damherten een oorzaak is. "Meer dieren is meer incidenten."

In heel Nederland neemt het aantal aanrijdingen met wild, zoals vossen, herten en wilde zwijnen toe. Volgens een woordvoerder van de Bond van Verzekeraars, Iwana de Jonge, heeft dat meerdere oorzaken. "Ondanks de lockdown zijn er meer aanrijdingen met dieren. Dat komt ook door een toename in het aantal weggebruikers. Na de eerste lockdown gingen we allemaal weer de weg op. Maar we zijn ook de weg anders gaan gebruiken. Tegenwoordig staan we niet meer in de spits. Dus het komt niet zozeer door verstoppingen, maar het is veel meer over de dag verspreid. En daardoor heb je ook meer kans om een dier te raken."

Ook zijn mensen sneller afgeleid in het verkeer vanwege het smartphonegebruik. Reden voor de bond om er bij de politiek op te blijven hameren dat afleiding in het verkeer moet worden aangepakt.

Maar ook zegt ze dat er in het coronajaar ontzettend veel mensen de bossen in trokken. "Daardoor is het natuurlijke ritme van de dieren verstoord." Stefan Pattel, mede-oprichter van Wildbescherming, ziet dit ook. "Doordat er meer mensen in de natuur zijn, worden reeën opgejaagd en steken ze de weg over." Volgens Pattel kan dit eenvoudig worden opgelost. Zo zouden de zijkanten van de wegen vrijgemaakt moeten worden, zodat zowel de mensen als het overstekend wild vrij zicht hebben."

Lagere snelheid

Andere oplossingen zijn het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur. Voorzitter van de Stichting Wildaanrijdingen Van Aardenne zegt dat het statistisch bewezen is dat een lagere snelheid voor een betere reactiesnelheid zorgt. "Maar als je dat niet handhaaft, werkt het ook niet." Ook noemt hij het plaatsen van hoge hekken als oplossing al is het de vraag hoezeer het helpt. "Dat doen ze al voor de regio Kennemerland. De hekken worden steeds hoger, maar de herten springen er nog steeds overheen."

In de regio Kennemerland komt in vergelijking met de rest van de provincie de meeste aanrijdingen voor. Dat is volgens Van Aardenne wel te verklaren. "Wetenschappelijk is aangetoond dat er een relatie is tussen de dichtheid van een populatie en het aantal aanrijdingen. Als er dus veel dieren wonen dan heeft dat een relatie met het aantal incidenten."

Maar als je de cijfers vergelijkt met de rest van Nederland dan valt het voor Noord-Holland mee, zegt de voorzitter. Vooral Brabant en Gelderland zijn de uitschieters. Daar komt het aantal aanrijdingen per jaar op meer dan 1.000, soms zelfs meer dan 2.000 uit. "Statistisch gezien vinden er weinig aanrijdingen in Noord-Holland plaats. Dat komt ook omdat de provincie relatief weinig wildlevende dieren heeft." Hiervoor kijkt de Stichting Wildaanrijdingen naar drie regio's in Noord-Holland: Kennemerland, Wieringermeer en de Gooi en Vechtstreek. Dit zijn de gebieden waar veel natuur is. Maar eigenlijk vindt de voorzitter dat er naar de hele provincie moet worden gekeken. "Overal worden dieren aangereden."

Verzekering

Naast dat een aanrijding dierlijk en emotioneel leed met zich meebrengt, heeft het ook consequenties voor de verzekering van de automobilist. Stefan Pattel van Wildbescherming: "Met elke aanrijding stijgen de kosten voor de verzekering."

Volgens de Bond voor Verzekeraars kostte een gemiddelde claim in 2017 nog 1.632 euro, maar in 2020 steeg dit fors naar 1.920 euro. Als reden noemt de bond het steeds complexer worden van schadeherstel en het duurder worden van onderdelen voor auto's.