Natuurlijk Noord-Holland: In Amsterdam wemelt het van de vogels

Welke vogels komen er in de stad voor en waar? Van het Flevopark, tot de Javastraat tot ver in de polders om de stad; alle vogels tellen mee. Inmiddels staat de teller op zo'n 160 vogelsoorten. Natuurlijk Noord-Holland vogelde mee met Frank en Koen; vogelonderzoekers in dienst van de gemeente Amsterdam.

Om 7.00 uur is het nog rustig in het Flevopark, aan de oostrand van Amsterdam. Maar het is er verre van stil. "Merel...startmees...tjiftjaf...ekster...roodborst", het gaat maar door. We staan op een wandelpad stil en luisteren. Want dat is de sleutel tot goed vogelonderzoek: luisteren. "Zeker als er blaadjes aan de bomen zitten, neem je de meeste vogels in eerste instantie waar met je gehoor", zegt Frank van Groen. "Daar komt bij dat nogal wat kleine vogeltjes erg op elkaar lijken. Zeker als ze in je ooghoek voorbij flitsen."

Gelukkig zijn er ook vogels die makkelijk te herkennen zijn, zoals de ooievaar die voor ons op het grasveld loopt. "Deze broedt misschien in park Frankendael, bij de Middenweg", weet Koen Wonders. Hij loopt hier te zoeken naar muizen en mollen in het gras. Even verderop zijn nijlganzen luidkeels aan het bekvechten