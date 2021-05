Molenaar Marcel vecht voor behoud van zijn historische erf in de natuur met stichting

De molen in het Twiske is al sinds 1974 een sieraad in het natuur- en recreatiegebied. Molenaar Marcel Koop en zijn vrouw Marijke wonen er nu tien jaar. Over de toekomst van de molen maken ze zich geen zorgen, maar wel over het gebied eromheen. Het onderhoud kost namelijk veel geld en dat hebben ze niet. De molenaar en zijn vrouw zijn daarom een stichting begonnen. Bezoekers van het natuurgebied wordt gevraagd om te doneren. Alleen zo is de toekomst gewaarborgd.

Het erf en de biotoop van de bijna 500 jaar oude Twiskemolen, die vroeger in Barsingerhorn stond, is in wezen precies zoals het vroeger was. "Je kunt het erf vergelijken met een poldermolen van eeuwen geleden", legt Marcel uit. "De molenaar was in dienst van het waterschap en was al blij als hij gratis in de molen mocht wonen. Verder had hij een heel karig inkomen. Dus wat deed hij met zijn gezin? Hij had rond zijn erf een moestuin, een boomgaard, een kleine weide met een koe, schaap of een geitje. Dat lijkt dus heel veel op hoe het nu is."

Paardenbak

Marcel, Marijke en vrijwilligers die vaak meehelpen willen ook dat het graag zo blijft. "Wat we willen voorkomen is dat een volgende molenaar bijvoorbeeld zegt: die boomgaard daar heb ik geen zin in en vervolgens met de kettingzaag alles omzaagt. Of van de moestuin een paardenbak maakt, omdat het te veel werk is."

Daarvoor is wel geld nodig. De molenaar en zijn vrouw zijn daarom een eigen stichting begonnen. Iedereen die langs komt, worden door Marcel gevraagd om een donatie achter te laten, zodat de molen ook de komende jaren zo blijft zoals 'ie is.

Op de website van de Twiskemolen vind je meer over de stichting Vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.