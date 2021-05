GGD Gooi en Vechtstreek zet 100.000ste prik

De Gooise vaccinatiecampagne heeft de mijlpaal van 100.000 prikken behaald. De GGD Gooi en Vechtstreek diende vanochtend het 100.000ste coronavaccin in de regio toe aan Weesper Richard Blotenburg (49). "Fijn dat we deze mijlpaal van 100.000 vaccinaties hebben bereikt", reageerde GGD directeur René Stumpel.

De directeur overhandigde de gelukkige Blotenburg een bosje bloemen om de mijlpaal te vieren. "Het is fijn dat we met het vaccineren van onze inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het veilig heropenen van de maatschappij", aldus de directeur.

De Weesper die zichzelf dus 100.000ste mag noemen nam de bloemen en de prik van harte in ontvangst. Vanwege zijn kwetsbare gezondheid voelt hij zich nu een stukje veiliger en vrijer, aldus de GGD. "We zien op onze locaties iedere dag inwoners die blij zijn dat ze aan de beurt zijn voor hun vaccinatie. We staan klaar om nog veel meer prikken te zetten."

Eind in zicht

Op 15 januari werd de vaccinatiecampagne in 't Gooi langzaam opgestart met de eerste prik op de priklocatie Visio in Huizen. Inmiddels zegt Stumpel toe dat alle inwoners die in aanmerking komen in de regio voor 1 juli een vaccin toegediend krijgen. "Op basis van de beschikbare vaccins wordt het tempo de komende weken flink opgeschroefd. Op dit moment zijn mensen met geboortejaar 1966 aan de beurt, bijna iedere dag komt er nu een geboortejaar bij", aldus René Stumpel.