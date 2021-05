Straffe wind duwt vissers eerder dan gewild naar Pinksterweekend: "Werd tricky op zee"

Verschillende kotters zijn vanochtend eerder teruggekeerd naar de haven in IJmuiden dan was gepland. De spelbreker was de straffe wind, die het vissen voor de kust 'gevaarlijker en een stuk minder effectief' zou maken.

Schipper Nico, van de Katwijkse kotter KW145, had met het Pinksterweekend voor de boeg 'de stille hoop' nog door te kunnen zetten tot vrijdagmiddag. "Met zo'n lang weekend in het vooruitzicht hoop je nog wat meters te kunnen maken, want we zijn wel met een team van zes vissers", vertelt hij tegen NH Nieuws.

De stormachtige wind zette daar dus een streep door. "Verder vissen had vandaag geen zin. De wind maakt het gevaarlijker en de dieselolie wordt anders wel heel duur betaald", aldus de Katwijkse schipper in de haven van IJmuiden.

De golven vallen vanochtend zichtbaar over de Noord- en Zuidpier. Aan de kust is het rond 11.00 uur stormachtig met windsnelheden tot zo'n 75 kilometer per uur.

