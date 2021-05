Afsluitdijk versperd, hoe lang het gaat duren is nog onbekend

De afsluitdijk is sinds vanmorgen 9.20 uur versperd door een storing aan de Noordbrug bij Den Oever. De monteur is op dit moment aanwezig en zodra duidelijk is wat de oorzaak is, wordt het of opgelost of worden de auto's via de Zuidbrug omgeleid.

Sylvia de Bres, woordvoerder van Rijkswaterstaat, laat weten dat ze het verkeer momenteel nog niet kunnen omleiden via de Zuidbrug, omdat er daar gewerkt wordt. "We kunnen dat niet even opzij zetten."

Het is hopen dat de monteur de storing snel kan oplossen, zodat het verkeer kan doorrijden. Gebeurt dit niet of duurt het langer om het probleem op te lossen, dan zal het verkeer alsnog via de Zuidbrug worden omgeleid. Ook dat kan even duren. "We moeten dan het werkverkeer eraf rijden."