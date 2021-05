Afsluitdijk door storing al drie uur versperd

De afsluitdijk is sinds vanmorgen 9.20 uur versperd door een storing aan de Noordbrug bij Den Oever. De monteur is aanwezig, maar de oorzaak is nog altijd onbekend. Inmiddels duurt de storing al meer dan drie uur dicht en raken de mensen het zat. "Waardeloos."

NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

Sylvia de Bres, woordvoerder van Rijkswaterstaat, laat weten dat ze het verkeer momenteel nog niet kunnen omleiden via de Zuidbrug, omdat er daar gewerkt wordt. "We kunnen dat niet even opzij zetten." Zat! Inmiddels wordt de roep hiervoor wel groter. Zo reageert iemand op Twitter: "Waardeloos! Haal die vangrail er uit en laat iedereen keren! Wat een zootje." En roept iemand anders via Twitter: "Gaat er nog wat gebeuren? We staan al drie uur vast!"