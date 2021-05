Ajax-verdediger Devyne Rensch debuteert in EK-selectie Jong Oranje

AZ'er Calvin Stengs en oud-Ajacied Azor Matusiwa behoren in tegenstelling tot de groepsfase in maart tot de selectie. Stengs maakte destijds nog deel uit van de selectie voor WK-kwalificatieduels met 'het grote Oranje'. Verder gaan Brian Brobbey, Kjell Scherpen, Jurgen Ekkelenkamp, Perr Schuurs (allen Ajax), Dani de Wit en Myron Boadu (beiden AZ) naar de EK.

Van de Looi heeft in zijn definitieve selectie plek voor nog meer Noord-Hollanders. Ook Sven Botman, Mitchel Bakker, Justin Kluivert, Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis reizen af naar Hongarije.

In de groepsfase van het EK, dat in twee delen wordt gehouden, eindigde Jong Oranje als tweede. Daardoor speelt het team op maandag 31 mei de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk. De wedstrijd begint om 18.00 uur en wordt gespeeld in de Bozsik Aréna in Budapest.

De volledige selectie van Jong Oranje:

Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kjell Scherpen (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Dani de Wit (AZ), Myron Boadu (AZ), Noa Lang (Club Brugge), Azor Matusiwa (FC Groningen), Maarten Paes (FC Utrecht), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Bijlow (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Danilho Doekhi (Vitesse) en Ludovit Reis (VFL Osnabrück).