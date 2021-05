'Opleidingsclub' HV Volendam huurt talent Filip Pettersson van Europese grootmacht

"Voor ons als club is dit de eerste keer dat wij een speler op deze wijze onder onze hoede mogen nemen. Een mooie eer voor ons om het vertrouwen te krijgen van een buitenlandse topclub. Een mooie situatie voor de toekomst van de club", zegt hoofdtrainer Mark Ortega op de website van Volendam. Het Zweedse talent komt voor een jaar naar Volendam om ervaring op te doen. HV Volendam noemt het aantrekken van Pettersson 'een prachtige kans om zich opnieuw te bewijzen als opleidingsclub voor de Europese sub-top.'"Voor ons als club is dit de eerste keer dat wij een speler op deze wijze onder onze hoede mogen nemen. Een mooie eer voor ons om het vertrouwen te krijgen van een buitenlandse topclub. Een mooie situatie voor de toekomst van de club", zegt hoofdtrainer Mark Ortega op de

Komend weekend komt Pettersson nog in actie tijdens de EHF-finale. Zijn team Ystads IF neemt het in de finale op tegen AEK Athene.