Irritatie over opnieuw overleg veilige oversteek N248: "Niet lullen, maar poetsen!"

"Weer oeverloos overleggen. Niet lullen, maar poetsen is mijn mening!" Voor Saskia Ruigrok uit Wieringerwaard komt de oplossing voor de verkeersveiligheid op de provinciale weg N248 niet snel genoeg. Vorig jaar december verzamelde ze ruim 6.000 handtekeningen voor een veilige oversteek met de Wadweg bij Schagen na opnieuw een dodelijk ongeval . De provincie wil overleg met bewoners wat nodig is voor een veilige oversteek.

De kruising N248-Wadweg bij Schagen is berucht. Duizenden scholieren maken gebruik van de oversteek. Ze vinden het een gevaarlijke oversteek, omdat auto's vaak harder rijden dan de toegestane 80 kilometer per uur en vanwege de beperkte ruimte voor fietsers op het oversteek-‘eiland’.

Bij één van die oversteken kwam vorig jaar oktober de 16-jarige Tijme Zoetelief om het leven. In december heeft de provincie borden geplaatst en belijning aangebracht om automobilisten erop te wijzen dat er een oversteekplek is. "Als dat eerder was gebeurd had Tijme misschien nog geleefd", vertelde Saskia Ruigrok eerder aan NH Nieuws. Zij startte na het ongeval direct de petitie en kreeg bijval van zowel de gemeente Schagen als Hollands Kroon.

Blijven hameren

"We willen dat inwoners de weg als veilig gaan ervaren," legt een woordvoerder van de provincie uit op de vraag waarom er opnieuw overleg is. "We hebben maatregelen genomen en willen twee gevaarlijke punten tegelijk aanpakken in overleg met omwonenden, verkeerskundigen van de gemeenten, politie en andere belanghebbenden. Voor de zomer moet er een advies zijn, waar we dan in het najaar mee aan de slag kunnen."

Dat is precies waar petitiehouder Saskia Ruigrok bang voor was. "De afspraak met de Provincie was vóór het zomerreces een concreet plan op tafel. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om in te zien dat de aanpassingen tot nu toe niet toereikend zijn. Ik zal hier op blijven hameren. Ik heb er wel vertrouwen in dat er op termijn wel iets gedaan gaat worden, maar het duurt te lang."