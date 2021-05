Tweede verdachte aangehouden voor dodelijk schietincident Maassluisstraat

De 27-jarige Ayla Mintjes raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De dag na de schietpartij meldde de politie al dat er in verband met de zaak een 20-jarige verdachte was opgepakt.



De aanhouding van de tweede verdachte vond woensdagavond 19 mei 2021 plaats in een woning aan de Nolensstraat in Geuzenveld. Agenten doorzochten bij de actie verschillende woningen en ook deed de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) onderzoek in de straat. Hierbij werden onder meer vuurwapens en handgranaten aangetroffen.