Wat vieren we morgen nou eigenlijk met Pinksteren?

Pinksteren betekent voor velen een 'gratis' vrije maandag, waarop het huis wordt schoongemaakt, of je even naar het terras of de bouwmarkt kan. Wát er precies met Pinksteren wordt gevierd, is vaak nog even de vraag. Gelukkig weet pastoor Jan-Jaap van Peperstraten precies wél wat we vieren.

Als we hem spreken op vrijdag heeft hij nét een speciale viering achter de rug, maar natuurlijk wil hij even tijd vrijmaken om uit te leggen wat er nu precies met Pinksteren gevierd wordt. "Pinksteren is deze zondag. De viering van net stond daar overigens los van, dat was een van de doordeweekse vieringen voor de oude getrouwen."

'Je bent niet alleen'

"Het feest van Pinksteren is een feest van de Heilige Geest", legt Van Peperstraten uit. "We hebben met Pasen gevierd dat Jezus is verrezen uit de dood. Veertig dagen daarna is het Hemelvaart en gaat Jezus terug naar zijn vader in de hemel. Tien dagen dáár weer na wordt de Heilige Geest gegeven."

Dat klinkt misschien wat als een vaag begrip. "Jezus zei dat hij ons niet zomaar achter zou laten", duidt Van Peperstraten. "De Heilige Geest is de geest van God. Die zal je ingeven in je hart, zodat je weet wat goed is om te doen. Met Pinksteren weten we dat we er niet alleen voor staan: God blijft namelijk altijd verbonden met de mens."

Als pastoor in Alkmaar heeft Van Peperstraten genoeg te doen dit weekend. "Elke zondag begint al op zaterdag", heeft hij wel gemerkt, "want alles wat op zondag wordt gevierd, wordt ook op zaterdagavond gevierd. Dat is zo'n 60 jaar geleden ingevoerd, voor de mensen die op zondag moeten werken of willen uitslapen - dat kan ook weleens gebeuren", grapt de pastoor.

Rust en ontspanning

Bij die vieringen zijn voornamelijk actieve kerkgangers aanwezig, maar Van Peperstraten verwacht wel dat er meer mensen bij Pinksteren stil zullen staan. "Pinksteren staat wel minder op het netvlies dan bijvoorbeeld Pasen of Kerst, maar ik vind het wel een beetje bij de algemene ontwikkeling horen dat je de Christelijke feestdagen kent. Dat je weet wat dat voor mensen betekent."

Daar is de pastoor overigens helemaal niet streng in. "Ik ga niet als de vrijetijdspolitie controleren of mensen wel hun tentamen Christelijke feestdagen hebben gehaald voor ze vrij krijgen", zegt hij lachend. "Ik ben groot voorstander van vrije tijd en als Pinksteren aanleiding is om rust te nemen en te ontspannen is dat helemaal prima. Als mensen maar heel even stilstaan bij het feit dat het Pinksteren is, daarna mogen ze een serie gaan kijken", besluit Van Peperstraten lachend.

Met Pinksteren wordt ook de Paastijd afgesloten. Daarna breekt de 'gewone tijd' aan. Met de Advent in het najaar begint er pas weer een nieuw kerkelijk seizoen.