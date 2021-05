Niet op schoolkamp bij een jeugdherberg, maar slapen bij de meester thuis

Zo'n twintig slaapzakken, koffers, verdwaalde kledingstukken en wat chipskruimels in de woonkamer; v oor de leerlingen van groep 8 van de Eben Haëzer school in Den Helder gaat het schoolkamp dit jaar gewoon door. Niet in een jeugdherberg, maar gewoon bij meester Barry thuis. "Ik moest wel even loslaten dat het mijn huis is."

Juf Lieke is de bedenker van het uitje in de thuisstad: "We hadden eigenlijk een camping in Ermelo geboekt bij de schoonouders van meester Barry, maar dat kon niet doorgaan. Toen zei ik tegen Barry: 'waarom niet bij jou thuis?'" Dat was wel even slikken voor meester Barry: "Maar het valt me alles mee. Even loslaten dat het mijn huis is. Het is rommelig, maar wel gezellig."

"Heel leuk en grappig ook om in het huis van meester Bart te logeren", vertellen de leerlingen enthousiast. "Maar we hebben niet zoveel geslapen. We gingen chips gegeten midden in de nacht en en met glowsticks spelen. Iedereen lekker wakker gehouden."

In de jacuzzi

Voor leuke activiteiten hoeft de klas niet ver weg. Strand naast de deur, lasergamen, kanoën bij de Helderse Vallei, natuurlijk een bonte avond en als kers op de taart relaxen in jacuzzi van meester Bart. Vanavond hebben de leerlingen nog een 'silent disco' (dan hebben de buren er niet zo'n last van) als afsluiting van het schoolkamp. "Oh ja. We gaan nog bitterballen eten, want dat zijn we gisteren vergeten."