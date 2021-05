Ruud Vormer en Noa Lang helpen Club Brugge aan Belgische landstitel

Ruud Vormer en Noa Lang zijn met Club Brugge kampioen van België geworden. De Hoorinees en de huurling van Ajax waren in het kampioensduel met Anderlecht (3-3) van waarde voor hun club, die de zeventiende landstitel uit de historie vierde.

In de wedstrijd tegen Anderlecht maakte Lang, die door Brugge van Ajax wordt gehuurd, de 1-3 voor Brugge. Dat deed de rechtsbuiten van Jong Oranje op aangeven van aanvoerder Ruud Vormer. Uiteindelijk kwam Anderlecht nog terug tot 3-3, maar dat was voor Club Brugge genoeg voor de derde titel in vier jaar tijd.

"Verdiend, dik verdiend. Die play-offs zijn altijd spannend, maar we waren de beste dit seizoen, klaar. Het heeft ons zenuwachtig gemaakt, maar wat een fantastisch jaar hebben we weer gehad!", aldus Vormer na winnen van het kampioenschap.

